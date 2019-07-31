السعودية اليوم / اختتام برنامج تطوير مهارات حراس الأمن بجامعة الأمير سطام



السيح 28 ذو القعدة 1440هـ الموافق 31 يوليو 2019م واس

اختتمت اليوم بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج فعاليات البرنامج التدريبي تحت عنوان " تطوير المهارات الأساسية الخاصة بحارس الأمن " ، الذي عقد في مقر الجامعة بمدينة السيح.

ويهدف البرنامج الذي استهدف منسوبي إدارة الأمن بكليات الجامعة وفروعها ، إلى تنمية الإلمام بالقواعد العامة للوعي الأمني بالمنشآت ، وأساليب التقاليد الأمنية والإلمام بمبادئ الاتصال والعلاقات العامة وحل المشكلات والإلمام بالمهارات المتعلقة باستخدام المفاهيم السلوكية الأساسية في التعامل مع الآخرين.

وتناول البرنامج عدة محاور منها المهارات الشخصية والسلوكية لحارس الأمن ، والمهارات الفنية والحس الأمني ، والإشراف الأمني الإداري ، والمهام والإجراءات الأمنية ، والمخاطر التي تهدد المنشآت الحيوية ، وتعامل حارس الأمن مع الجمهور ، وإعداد وكتابة التقارير الأمنية.

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18:26ت م

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