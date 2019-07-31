السعودية | “الصحة” تجري 107 عمليات قلب مفتوح وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:46 مساءً, 31 يوليو 2019 م
المناطق _ مكة المكرمة
بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى الثامن والعشرين من ذو القعدة 134605 حجاج وحاجات.
وأوضحت وزارة الصحة, أنه تم إجراء 107 عمليات قلب مفتوح وقسطرة قلبية، فيما أجريت 683 عملية غسيل كلوي و 35 عملية منظار، و 219 عملية جراحية مختلفة، فيما أدخل 1024 حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 4 حالات ولادة ، 16 حالة إرهاق حراري.
يذكر أن “الصحة” هيأت لموسم حج هذا العام 1440هـ عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وذلك بتجهيز عدد 25 مستشفى، و156 مركزاً صحياً، فيما يشارك 30 ألف من منسوبي “الصحة”، إضافة إلى 5 آلاف سرير للتنويم في المستشفيات، كما جهزت 18 نقطة طبية في قطار المشاعر، إضافة إلى تجهيز 180 سيارة إسعاف، كما هيأت 17 مركزاً للطوارئ على جسر الجمرات.
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