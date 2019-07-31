السعودية | الكشافة السعودية تُكرم سمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله

الخليج 365 - الرياض- الرياض _ مبارك الدوسري

كرم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، يوم أمس صاحبة السمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله عضوة الصندوق الكشفي العالمي ، تقديراً لدعمها المعنوي واللوجستي للوفد الكشفي السعودي ، المُشارك حالياً بالجامبوري الكشفي العالمي ، والمقام في محمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية ، ويستمر حتى الثاني من شهر أغسطس ، بمشاركة 45000 شاب من جميع أنحاء العالم يمثلون أكثر من 150 جمعية وهيئة واتحاد كشفي أعضاء بالمنظمة الكشفية العالمية .وعبر نائب رئيس الجمعية خلال التكريم بمقر الوفد الكشفي السعودي بالجامبوري عن شكره وتفديره لسموها على حضورها الفاعل والمؤثر مع وفد المملكة بالتشارك مع جميع المشاركين من مختلف قطاعات الجمعية ، مما كان له طيب الأثر في الحضور المؤثر واللافت للكشافة السعودية في هذا الجامبوري.