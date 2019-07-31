السعودية | انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية غداً ضمن موسم الطائف

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يستعد الاتحاد السعودي للهجن، غداً، لإطلاق النسخة الثانية لفعاليات مهرجان ولي العهد للهجن ، وذلك بحديقة الملك فيصل بمحافظة الطائف , ضمن فعاليات موسم الطائف 2019.

وشهدت أرض حديقة الملك فيصل بالطائف خلال الفترة الماضية أعمال تطوير مكثفة شملت جميع ساحاتها وأرصفتها وإعادة تشجيرها،وتم استحداث بوابة رئيسية للحديقة وصالات عروض جديدة تشهدها الطائف لأول مرة.

وتتخطى فعاليات مهرجان الهجن بحديثة الملك فيصل حاجز الـ 20 فعالية متنوعة تضم : متحف يعرض أكبر مجسّم للهجن، سيعلن تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال انطلاق الفعاليات، ومركزاً للسوق الشعبي الذي يحوي 24 متجرا متنوعا ما بين الحرف اليدوية والفخاريات والمأكولات الشعبية، وغيرها، إضافة إلى الخيمة المخصصة للحكاوي والقصائد الشعرية التي تناولت الهجن وتاريخها العريض في حضارة أبناء الجزيرة العربية .

وسيشاهد زائر فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن الثاني، عرضاً للفنون التشكيلية، والمنحوتات، ومرسماً للأطفال، تتخللها معزوفات كاملة على الطبول، فضلا عن العرض الماسي، وعروض النار، والعروض المتجوّلة، والعزف على البيانو من ارتفاع 5 أمتار، وعروض الليزر، وفرقة المستحيل، والعروض الفنية، فيما خصصت مدينة للسيرك للعروض البهلوانية والترفيهية للأسر في منطقة الترفيه والتحديات الرياضية المتنوعة.

ويتابع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد الدولي للهجن، عن كثب تفاصيل إقامة فعاليات النسخة الثانية من مهرجان ولي العهد للهجن، ووجه سموه باتخاذ كل ما من شأنه في إنجاح المهرجان وتحقيق أهدافه في تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة إلى دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة، و ترسيخ مكانة الطائف وإعادتها لصدارة الوجهات السياحية العربية، وإبراز عمقها التاريخي والحضاري والثقافي، مع تقديم مجموعة من الفعاليات النوعية .

وأوضح سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن، أنه وقف على جميع الاستعدادات، والتجهيزات الخاصة بمراحل السباقات التي ستنطلق في 14 ذي الحجة القادم، بما يواكب أهمية الحدث الذي يحمل اسم ولي العهد وطموحات ملاك ومحبي رياضة الهجن على مستوى العالم.

من جهته، بين المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي للهجن صالح العنزي، أن مهرجان ولي العهد في نسخته الثانية، يتضمن تنفيذ 439 شوطا على ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة التنشيطية لجميع الفئات العمرية بأشواط بلغ عددها 218 شوطا، فيما تتضمن المرحلة الثانية أشواط الماراثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بعدد 48 شوطاً، بينما ستتضمن المرحلة الثالثة الأشواط الختامية للمهرجان بعدد 173 شوطا، مشيراً إلى أن مهرجان ولي العهد للهجن حقق في عامه الأول حضورا لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك فيه أكثر من 11 ألف مطية .