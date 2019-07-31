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مبادرة كذا أجمل تعطل طفلًا عن مراجعة الطبيب وأمير عسير يتدخل
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
قدّم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير الدعوة للطفل معاذ الأحمري ـ 10 سنوات لزيارة غرفة العمليات الرئيسية في مبادرة عسير كذا أجمل.
جاء ذلك بعد أن تابع سموه عبر غرفة العمليات تواجد الطفل ضمن الفرق الميدانية للمبادرة في مركز بللحمر وأبلغه قائد الفرقة الميدانية عبر البث المباشر أن الطفل ترك موعده بالمستشفى من أجل المشاركة.
ويُعاني الطفل من سكر كبار السن وبعد علم سموه بذلك، وجّه الدعوة للطفل للحضور لغرفة العمليات الرئيسية بسيارته الخاصة، واستقبله وشكره، إضافة لمرافقته الأمير لحضور احتفال رالي عسير، كما وجّه الأمير تركي بن طلال مدير عام الشؤون الصحية بعسير بمتابعة حالة الطفل الصحية وتسهيل مواعيده لأفضل أنواع العلاج.
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