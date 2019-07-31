شكرا لقرائتكم جراحة فريدة.. زراعة إصبع لثلاثيني في سكاكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-31 جراحة فريدة.. زراعة إصبع لثلاثيني في سكاكا متابعات الخليج 365 - واس نجح فريق طبي في مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا بإجراء تدخل جراحي فريد من نوعه لزراعة أصبع لمريض ثلاثيني، حيث قام الفريق بزرع الإصبع الأصغر للمريض كان قد بُتر بآلة حادة، وقد أُدخل المريض للمستشفى على إثر بتر شبه كامل لأصبع يده الأصغر، وقطع بالشريان المغذي للإصبع، وكذلك الوتر، وكسر كامل للعظم.

وقد استمرت العملية ما يقارب 6 ساعات تحت الميكروسكوب، وتكللت بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بصحة وعافية.









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