وصول 1,249,951 حاجًا إلى المملكة

2019-07-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

بلغ عدد الحجاج القادمين إلى المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام ١.٢٤٣.٩٧٩ حاجاً وحاجة.

جاء ذلك حسب التقرير الإحصائي الصادر من مركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس التابع لوزارة الحج والعمرة.

وأوضح التقرير الإحصائي أن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية حتى فجر هذا اليوم ١.١٦٣.٥٧٥ حاجاً، فيما وصل نحو ٦٦.٨٥٣ حاجاً عبر المنافذ البرية، في حين وصل عبر المنافذ البحرية ١٣.٥٥١ حاجاً، منهم ١.٠٣٩.٥٨٢ في مكة المكرمة، و٢٠٥.٣١٠ في المدينة المنورة.

وأفاد التقرير أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة استقبل أعلى نسبة من حجاج الخارج بعدد ٥٧٠.٧٣٣ حاجاً، في حين استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ٥٠٠.٠٩٣ حاجاً وحاجة، في حين استقبلت المنافذ المتقدمة الخاصة بمبادرة طريق مكة ما مجموعه ١٤١.١٨٩ حاجاً منهم ٥٣.٠٤٩ قدموا من مطار جاكرتا، و ٤٤.٧٣٧ من مطار دكا، و ٢٧.٨٥٣ من مطار كوالالمبور، و ١٤.٥٢١ من مطار إسلام آباد، و ١.٠٢٩ من مطار تونس، في حين استقبل ميناء جدة الإسلامي ١٣.٥٥١ حاجاً.

وقد بدأت الوزارة والجهات الشركاء في منظومة خدمات الحجاج في استقبال ضيوف الرحمن منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة عبر منافذ المملكة المختلفة البرية والبحرية والجوية، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة برعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة وعبر مركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس تقدم إحصائيات عن حركة الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ، من خلال مؤشرات أداء عالية الدقة بهدف تحقيق تزامن مباشر لأعمال كل القطاعات العاملة في منظومة الحج، وكل ما يخص ضيوف الرحمن وأماكن تواجدهم وتنقلاتهم بما ينعكس على توفير الخدمات وتقديم كافة التسهيلات وتقليص زمن تنفيذ الإجراءات للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.