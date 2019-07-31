وصول 1,249,951 حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس ( 1,249,951) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1,169,204) حجاج، فيما قدم عن طريق البر (67,198) حاجًا , وعبر البحر (13,549) حاجًا، وذلك بزيادة (108,819) حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (10%) تقريبًا.