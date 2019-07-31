ضبط 179 مخالفة لقرار «حظر العمل تحت الشمس»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 179 مخالفة لقرار حظر العمل تحت الشمس. ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 179 مخالفة لقرار حظر العمل تحت الشمس. وأوضحت الوزارة عبر «تويتر» اليوم (الأربعاء)، أن المنطقة الشرقية تصدرت عدد المخالفات بنسبة 22 في المئة، تلتها مكة المكرمة بنسبة 8 في المئة، ثم المدينة المنورة بنسبة 6 في المئة من عدد المخالفات المضبوطة.



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