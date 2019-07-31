وزارة الحج والعمرة: وصول 1.2 مليون حاج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد الحجاج القادمين إلى المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1.243.979 حاجًّا وحاجة، جاء ذلك حسب التقرير الإحصائي الصادر من مركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس التابع لوزارة الحج والعمرة.

وأوضح التقرير الإحصائي أن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية حتى فجر هذا اليوم 1.163.575 حاجًّا، فيما وصل نحو 66.853 حاجًّا عبر المنافذ البرية، في حين وصل عبر المنافذ البحرية 13.551 حاجًّا، منهم 1.039.582 في مكة المكرمة، و 20.5310 في المدينة المنورة.

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وأفاد التقرير أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة استقبل أعلى نسبة من حجاج الخارج بعدد 570.733 حاجًّا، في حين استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 500.093 حاجًّا وحاجّة، في حين استقبلت المنافذ المتقدمة الخاصة بمبادرة طريق مكة ما مجموعه 141.189 حاجًّا منهم 53.049 قدموا من مطار جاكرتا، و 44.737 من مطار دكا، و 27.853 من مطار كوالالمبور، و 14.531 من مطار إسلام آباد، و 1.029 من مطار تونس، في حين استقبل ميناء جدة الإسلامي 13.551 حاجًّا.

وقد بدأت الوزارة والجهات الشركاء في منظومة خدمات الحجاج في استقبال ضيوف الرحمن منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة عبر منافذ المملكة المختلفة البرية والبحرية والجوية، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة برعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

يذكر أن وزارة الحج والعمرة وعبر مركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس تقدم إحصائيات عن حركة الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440 هـ، من خلال مؤشرات أداء عالية الدقة بهدف تحقيق تزامن مباشر لأعمال كل القطاعات العاملة في منظومة الحج، وكل ما يخص ضيوف الرحمن وأماكن تواجدهم وتنقلاتهم بما ينعكس على توفير الخدمات وتقديم كافة التسهيلات وتقليص زمن تنفيذ الإجراءات للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.