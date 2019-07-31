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قدّم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، الدعوة للطفل معاذ الأحمري (10 سنوات) لزيارة غرفة العمليات الرئيسة في مبادرة "عسير كذا أجمل".
يأتي ذلك بعد أن تابع أمير عسير، عبر غرفة العمليات، وجود الطفل ضمن الفرق الميدانية للمبادرة في مركز بللحمر، وأبلغه قائد الفرقة الميدانية عبر البث المباشر، بأن الطفل ترك موعده بالمستشفى من أجل المشاركة؛ حيث إنه يعاني من "سكر كبار السن".
وبعد علم أمير عسير بذلك، وجه الدعوة للطفل للحضور إلى غرفة العمليات الرئيسة بسيارته الخاصة، واستقباله وشكره، إضافة لمرافقته في حضور احتفال "رالي عسير".
كما وجّه الأمير تركي بن طلال، مدير عام الشؤون الصحية بعسير، بمتابعة حالة الطفل الصحية، وتسهيل مواعيده لأفضل أنواع العلاج.
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 06:59 PM
تغيّب عن موعده مع الطبيب من أجل المشاركة
قدّم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، الدعوة للطفل معاذ الأحمري (10 سنوات) لزيارة غرفة العمليات الرئيسة في مبادرة "عسير كذا أجمل".
يأتي ذلك بعد أن تابع أمير عسير، عبر غرفة العمليات، وجود الطفل ضمن الفرق الميدانية للمبادرة في مركز بللحمر، وأبلغه قائد الفرقة الميدانية عبر البث المباشر، بأن الطفل ترك موعده بالمستشفى من أجل المشاركة؛ حيث إنه يعاني من "سكر كبار السن".
وبعد علم أمير عسير بذلك، وجه الدعوة للطفل للحضور إلى غرفة العمليات الرئيسة بسيارته الخاصة، واستقباله وشكره، إضافة لمرافقته في حضور احتفال "رالي عسير".
كما وجّه الأمير تركي بن طلال، مدير عام الشؤون الصحية بعسير، بمتابعة حالة الطفل الصحية، وتسهيل مواعيده لأفضل أنواع العلاج.
، "تركي بن طلال" يوجّه بعلاج طفل مشارك في أعمال مبادرة "عسير كذا أجمل" ،
المصدر : الخليج 365
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