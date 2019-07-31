، "تركي بن طلال" يفتتح مركز رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بعسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتقديم الخدمات للمستثمرين عبر توفير كافة التسهيلات

افتتح الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مركز خدمات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بأمانة منطقة عسير، وذلك بحضور أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، وعدد من المسؤولين والمستثمرين.

ويهدف المركز إلى تقديم أرقى الخدمات للمستثمرين عبر توفير كافة التسهيلات التي تلبّي تطلعاتهم، وبما يتناسب معهم.

وتجول أمير عسير في أنحاء المركز، واستمع خلال جولته إلى شرح مفصّل عن تجهيزات المركز.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن المركز تمت تهيئته بصورة مميزة لاستقبال المستفيدين من المستثمرين.

وأكد أن الأمانة تسعد باستقبالهم وخدمتهم، خصوصًا أنها اختارت مجموعة من أكفأ موظّفيها لتقديم كل التسهيلات والخدمات لهم.

وأشار إلى أن رغبة الأمانة تتبلور في توفير خدمة راقية للمستثمرين، والتي كانت هي الدافع لإنشاء مركز خاص لخدمتهم.

وأشار إلى أن المركز سيعنى بالاهتمام بشكل مباشر ومكثف بالمستفيدين؛ من خلال مواكبة كل جديد بما يرتقى بمستوى وجودة ما يقدم لهم من خدمات، والاستماع لملاحظاتهم ومطالبهم للعمل على تلبيتها بما يمكّنهم من تطوير أعمالهم التجارية والخدمية، وتسهيل أنشطتهم في خدمة اقتصاديات منطقة عسير.

ويعد المركز الأول من نوعه على مستوى أمانات المملكة، وقد هيأت به الأمانة عددًا من المقرات المجهزة بكافة احتياجاتها للجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لتسهيل أعمال مستفيديه، والتي تتمثل في غرفة أبها والدفاع المدني والجوازات وكتابة العدل ومكتب العمل "الزكاة والدخل".