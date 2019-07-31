، هيئة الرياضة تعقد ورشة عمل لتوضيح تفاصيل "استراتيجية دعم الأندية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة الرياضة عن عقدها ورشة عمل لممثلي الأندية؛ لتوضيح تفاصيل "استراتيجية دعم الأندية".

وقال حساب الهيئة في تغريدة عبر تويتر: "الهيئة العامة للرياضة تعقد عدداً من ورش العمل لممثلي الأندية الرياضية في المملكة، وممثلي الاتحادات الرياضية العشرة؛ لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة باستراتيجية دعم الأندية⁩، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ابتداء من يوم غد الخميس 1 أغسطس ولمدة يومين".

وكانت هيئة الرياضة قد عقدت مؤتمراً بحضور الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة، وأعلنت مقدار الدعم الحكومي للأندية الذي تجاوز حاجز المليارين ونصف المليار ريال.