، "صحة مكة" تُدشن الموقع الإلكتروني لخدمات الإمداد الطبي بالحج ،

محمد بن مسعود - الدمام - "مطير": توفير كل الاحتياجات الطبية والإسعافية بالمشاعر المقدسة

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، في مكتبه صباح الأربعاء؛ الموقع الإلكتروني لخدمات الإمداد والتموين الطبي لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وقال "مطير": إنه جرى تدشين الخطة التموينية لإدارة الإمداد الطبي، وتتضمن جميع المراحل لتوفير وتغطية كل الاحتياجات الطبية والإسعافية للمراكز والمستشفيات بالمشاعر المقدسة؛ لتقديم أجود الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام وفق توجهات وأهداف القيادة الرشيدة ووزارة الصحة.

وذكر مساعد المدير العام بالشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة للإمداد والتموين الطبي، الدكتور إسماعيل محمد سردار؛ أن إدارة الإمداد تجهز جميع المواقع الصحية في المشاعر المقدسة بجميع البنود التموينية من أجهزة وأدوات وأدوية طبية وجراحية ومخبرية ومحاليل ولوازم إسعافية.

ولفت إلى أن الخطة التموينية لإدارة الإمداد الطبي لموسم الحج تتكون من خمس مراحل: "الدراسة، والإعداد، والتحضير والتجهيز، والنقل والترحيل للمواقع الصحية، وإرجاع البنود التموينية والأجهزة لإدارة الإمداد".

وأوضح أن إدارة الإمداد تجهز أيضًا الإسعافات في الطب الميداني لعدد 70 و100 سيارة سند بالبنود التموينية والإسعافية، منوهًا إلى أنه يوجد مركزان للإمداد الطبي في المشاعر المقدسة؛ أحدهما بمشعر منى، والآخر بمشعر عرفات؛ حيث تقوم بتموين المستشفيات المراكز الصحية في حال احتياجهم للبنود التموينية للدعم، أو الطوارئ والكوارث (لا قدّر الله).