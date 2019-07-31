اسعار الذهب اليوم في السعودية تنخفض الآن عن متوسط قيم أمس

سجلت اسعار الذهب اليوم في السعودية مع بدء التداول ارتفاع طفيف مقارنة بالقيم التي اختتمت عليها التعامل أمس، حيث سجلت 172.81 ريال سعودي في الوقت الذي كان فيه متوسط القيمة المُسجلة أمس الثلاثاء 30 يوليو 172.66 ريال، والآن وفي منتصف التعاملات بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 172.25 ريال، وهو ما يزيد ترقب متابعي سوق المعدن لحركته خاصة أنه في حالة ثبات الأسعار على ما وصلت إليه أمس، فسوف تتجه تلك القيم في المرحلة المقبلة للصعود، مع أن الكثيرون يؤكدون أن ما يحدث شىء طبيعي بسبب مناسبات عيد الأضحى وأن الحال سوف يعود لما هو عليه بعد عشرة أيام من الآن.

اسعار الذهب اليوم في السعودية

بدأ التداول اليوم على قيم مرتفعة مقارنة بالأمس حيث سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24 قيمة 172.81 ريال سعودي، أي بارتفاع مقداره 15 هللة عن الأسعار المسجلة في ختام تعاملات الثلاثاء 30 يوليو، أما عيار 22 فقد ارتفع بنفس المعدل، حيث بلغ سعر الجرام منه اليوم الأربعاء 31 يوليو 157.89 ريال، هذا وقد سجلت اسعار الذهب اليوم في السعودية زيادات بذات المعدلات في الوحدات تقريبًا ويمكن متابعة الأسعار من خلال الجدول.

وجدير بالذكر أن هناك توقعات باستمرار الارتفاع في المجمل، ويرى كثيرون أنه في حالة تخطي سعر جرام الذهب عيار 24 لقيمة 172 ريال، فسوف يشهد الذهب بوجه عام في السعودية موجة من الزيادات في جميع وحداته، وبالفعل ومنذ قليل تخطى سعره تلك القيمة فهل تحدث الارتفاعات المتوقعة بالفعل.