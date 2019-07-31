138 ألف ريال مستحقات عاملة منزلية منذ 15 عاماً

دبي - بواسطة محمد فارس مستحقات العاملة© Alyaum قدمت بواسطة
مستحقات العاملة
الاطلاع على ادارة التسوية الودية
مستحقات العاملة
الاطلاع على ادارة التسوية الودية
أنهى مكتب العمل بالخبر ممثلاً باللجنة العمالة المنزلية معاناة عاملة منزلية من الجنسية الإندونيسية كانت تعمل لدى أحد المواطنين منذ 15 عاماً و6 اشهر لم تسافر خلالها إلى بلدها لقضاء أجازتها ولم تستلم أجورها وانقطاع الاتصال بيذويها طوال هذه الفترة عليه، تم التواصل مع صاحب العمل للحضور الى مقر اللجنة لإنهاء إجراءات تسوية حقوقها المالية و تسفيرها إلى بلدها وذلك بحضور ممثلي السفارة الإندونيسية
فيما أوضح عضو اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة ناصر الدوسري بأنه بحمد لله وتوفيقه تم التوصل إلى الصلح وإنها العلاقة العمالية بين الطرفين والزام صاحب العمل بدفع جميع أجورها المتأخرة والبالغة 138,000 الف ريال دفعت بموجب شيك وكذلك تحمل صاحب العمل قيمة تذكرة السفر و إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعاملة ودفع جميع مايترتب على ذلك من رسوم وغرامات.
مستحقات العاملة
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