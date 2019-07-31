موعد عودة المعلمين بعد الحج إلى المدارس والمؤسسات التعليمية

كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن المواعيد الجديدة لعودة المعلمين والإداريين في التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 1440-1441هـ.

ونشرت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، انفوجراف أوضحت من خلاله، أن عودة الهيئة الإدارية سيكون يوم 17/12/1440هـ، الموافق 18/8/2019م.

وأبانت وزارة التعليم، أن عودة المعلمين سيكون يوم 24/12/1440هـ، الموافق 25/8/2019م، بينما يعود معلمو الندب والطلاب يوم 2/1/1441هـ، الموافق 1/9/2019م.

في سياق اخر، أبدى أحمد العيسى وزير التعليم السعودي السابق، تأييده للائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي صدرت قبل نحو أسبوعين، وأثارت انتقادات عدد كبير من معلمي المملكة بعد أن تضمنت فرض قيود على منح العلاوة السنوية.

ونسب للوزير السابق الذي يشغل حاليًا منصب مستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، إعداد اللائحة الجديدة خلال فترة وجوده بالوزارة.