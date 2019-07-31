الجوازات: وصول 1,249,951 حاجًا إلى المملكة حتى يوم الثلاثاء

قالت المديرية العامة للجوازات، إن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس، بلغ 1,249,951 حاجًا.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1,169,204 حجاج، فيما قدم عن طريق البر 67,198 حاجًا، وعبر البحر 13,549 حاجًا، وذلك بزيادة 108,819 حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 10% قريبًا.
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