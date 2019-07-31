بالصور.. «صحة جازان»: رعاية أسر الشهداء أولوية قصوى والقيادة تتابع باهتمام

رعى محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، اليوم الأربعاء، تدشين خيمة أسر الشهداء وركن الضيافة الخاص بذوي الشهداء بمستشفى أحد المسارحة.

جاء ذلك بحضور مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، والعميد ركن محمد بن مطر العتيبي مدير تموين قوة جازان وممثل قائد القوة بالمنطقة، والمقدم عبدالله بن محمد الحماد رئيس لجنة الشهداء والمصابين، ورئيس الرقباء فهد بن حسن حكمي رئيس لجنة رعاية أسر الشهداء بقوة جازان.

وبعد الافتتاح، تجول محافظ أحد المسارحة بداخل الخيمة، واستمع لشرح مبسط من الدكتور عبدالله النجمي مدير عام صحة جازان عن الخدمات الصحية التي تقدمها صحة جازان لأسر الشهداء.

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وأكد النجمي، أن صحة جازان تولي أسر الشهداء وذويهم عناية فائقة وخاصة وتضعهم على رأس أولوياتها وتسعى دائمًا لراحتهم وتسهيل تقديم الخدمات الصحية لهم.

فيما عبر محافظ أحد المسارحة عن شكره لصحة جازان مشيدًا بالدور الفاعل لها ومساهمتها في رعاية أسر الشهداء وذويهم، مؤكدًا على توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمير منطقة جازان ونائبه، التي تحض على إيلاء المصابين من جنود التحالف وأسر الشهداء أهمية قصوى ورعايتهم رعاية كاملة.

من جانبه قدم العميد ركن محمد مطر العتيبي باسمه ونيابة عن زملائه في القوات المسلحة خالص شكره لصحة جازان، مشيدًا بدورها الفاعل جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة واستجابتها الفورية طوال الفترة السابقة وتعاونها البناء خدمة لهذا الوطن الذي يستحق منا بذل الغالي والنفيس.