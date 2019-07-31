فاعلات خير من جدة يفرجِّن كربة 7 «سجناء دين» بجازان

أسهمت مبادرة لفاعلات الخير بمدينة جدة، في نجاح جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان، في تفريج كربة سبعة من النزلاء السعوديين الموقوفين في السجن العام بمدينة جازان وسجون محافظتي ضمد والدرب.

والنزلاء السبعة كانوا مُحتجزين بموجب قرارات حبس نهائية صادرة من محاكم التنفيذ على خلفية مطالبات مالية لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.

وأشار رئيس اللجنة، علي بن موسى زعلة، إلى أنه تمت دراسة هذه الحالات من خلال المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين، بالتعاون مع المختصين بإدارة سجون المنطقة.

وأضاف زعلة، أنه بعد التأكد من إعسارهم جرى التواصل مع شخصية نسائية فاعلة في مجال العمل التطوعي في محافظة جدة، والتي نسقت مع المتبرعات وتحويل المبالغ اللازمة لتسديد المديونيات المترتبة بحقهم بقيمة إجمالية مائتي ألف ريال؛ ما أسهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهم وسرعة عودتهم لمنازلهم اليوم الأربعاء؛ لقضاء عيد الأضحى المبارك مع أسرهم. وأعرب زعلة عن خالص الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن أعضاء وعضوات اللجنة لفاعلات الخير على تفاعلهن وتجاوبهن العاجل مع دعوة اللجنة لإنهاء معاناة هؤلاء النزلاء.