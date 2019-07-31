المدينة المنورة تستقبل 745,472 حاجًا

أوضحت الإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التي تُصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا للمدينة المنورة حتى يوم أمس، بلغ 745,472 حاجًا.

وبينت الإحصائية أن 547,301 حاج غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 198,132 حاجًا.

وأبرزت الإحصائية أن حجاج بنجلاديش أكثر نسبة حجاج وجودا بالمدينة المنورة من الجنسيات الأخرى .