برقيتان من الملك وولي العهد لرئيس بنين «باتريس تالون»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية بنين، باتريس تالون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، و«أعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الصديق اطراد التقدم والازدهار».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس بنين، بالمناسبة نفسها، وعبر سمو ولي العهد «عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية بنين الصديق المزيد من التقدم والازدهار».