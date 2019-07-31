السعودية اليوم / مديرة التعليم المستمر للبنات بوزارة التعليم تتفقد مراكز الحملة الصيفية بالعيدابي



العبدابي 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

زارت المديرة العامة للتعليم المستمر "بنات" بوزارة التعليم ‏منيرة الحجيلان أمس عددا من مراكز الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع العيدابي التابع لتعليم صبيا، واطلعت على سير العمل بتلك المراكز.

واستمعت الحجيلان خلال الجولة لشرح مفصل عن الأعمال والخدمات التي قدمها القسم النسائي بالحملة للدارسات والجهود والخدمات التي قدمتها وزارة التعليم ممثلة بإدارة التعليم بمحافظة صبيا التي أسهمت في إنجاح الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مراكز الحملة الصيفية للعام الحالي بمحافظة العيدابي.

والتقت المديرة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم خلال الجولة بأعضاء ولجان الحملة التعليمية والإدارية و الصحية في المركز الرئيسي للحملة بمركز عيبان , كما زارت الفصول الدراسية والتقت عدداً من الدارسات وبحثت معهن الخدمات المقدمة لهن خلال الحملة , والسبل الكفيلة بتوفير كل ما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الحملة.

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17:05ت م

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