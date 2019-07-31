السعودية اليوم / ورشة عمل عن الإسكان التنموي بمنطقة جازان



جيزان 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق31 يوليو 2019 م واس

عُقدت بمقر غرفة جازان اليوم ، ورشة عمل بعنوان "الإسكان التنموي بمنطقة جازان" ، بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي ورئيس الغرفة خالد الصايغ ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة محمد العطاس وعدد من الوسطاء العقاريين بالمنطقة .

وقدم مدير عام فرع وزارة الإسكان شرحاً عن الإسكان التنموي والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها خلال العام 2019م، وآلية الشراء المباشر للوحدات السكنية، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في المساهمة بنجاح المبادرة وتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة عبر تأمين السكن المناسب للأسر الأشد حاجة بمنطقة جازان وفي مختلف مناطق المملكة.

بدوره أشاد رئيس غرفة جازان بما تقدمة وزارة الإسكان من إسهامات كبيرة في تأمين السكن لمختلف الشرائح بالمجتمع وخصوصاً الأسر الأشد حاجة من خلال مبادرة الإسكان التنموي، منوهاً بأهمية القطاع الخاص ودورهم في الشراكة المجتمعية من خلال المبادرات التي تطرحها الجهات الحكومية لتأمين سبل العيش الكريم للمواطنين.

كما جرى استعراض دور الوسطاء العقاريين في بذل المزيد من الجهود بالتعاون مع وزارة الإسكان في ما يحقق الصالح العام لأبناء المنطقة.

وتعد مبادرة الإسكان التنموي إحدى مبادرات وزارة الإسكان ، وتهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة فــي المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم .

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16:46ت م

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