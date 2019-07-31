السعودية اليوم / تهيئة قنوات تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول في المشاعر المقدسة



مكة المكرمة في 28 ذو القعدة 1440 ه الموافق 31 يوليو 2019 م واس

أنهت الإدارة العامة لمشاريع السيول بأمانة العاصمة المقدسة صيانة وتهيئة قنوات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول في المشاعر المقدسة شملت صيانة ونظافة شبكة تصريف السيول في مشعر منى بطول 84 ألف متر ومشعر مزدلفة بطول 49 ألف متر وعرفات بطول 27 ألف متر وذلك عن طريق مقاولي المشاريع التابعة للإدارة العامة لمشاريع السيول .

وأوضح مدير عام الإدارة المهندس طلال الحسيني أن هناك العديد من المشاريع الجديدة يجري تنفيذها في عدد من المواقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي ستسهم بعون من الله وتوفيقه في احتواء مياه الأمطار والسيول ودرء الأخطار التي قد تنجم عن تدفق السيول بكثافة في مواسم الأمطار مع توسيع نطاق خدمات شبكة تصريف مياه السيول التي تخدم أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مؤكداً أن الأمانة حريصة على إنجاز المشروعات المختلفة لتطوير الخدمات المقدمة في مختلف المجالات والعمل على راحة ضيوف الرحمن.

// انتهى //

16:46ت م

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