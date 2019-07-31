السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تطور مهارات طلاب التدريب التعاوني في المقابلات الشخصية



الجبيل الصناعية 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليه 2019 م واس

نفذت الهيئة الملكية في الجبيل ممثلة بقطاع الموارد البشرية اليوم ورشة عمل " مهارات إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية " لطلاب التدريب التعاوني بمختلف إدارات الهيئة الملكية بالجبيل، وذلك بالنادي البحري في مدينة الجبيل الصناعية.

وتناولت الورشة - التي قدمها المنذر السنيدي من إدارة تخطيط القوى العاملة والتوظيف - مناقشة المهارات الخاصة في إعداد السيرة الذاتية وأهم النقاط المتعلقة بها التي يتطلب التركيز عليها في بناء وإعداد السيرة الذاتية للباحثين عن العمل، إضافة إلى العوامل التي تساعد في اجتياز المقابلة الشخصية.

من جانبه أوضح رئيس قسم تطوير القوى العاملة مالك الغامدي أن تقديم هذه الورشة هي إحدى مبادرات إدارة تطوير الموارد البشرية وذلك لتهيئة طلاب التدريب التعاوني لسوق العمل من خلال التعرف على أهم العوامل التي تساعد في إعداد السيرة الذاتية للباحثين عن العمل إضافة إلى المهارات الأساسية التي تساعد في اجتياز المقابلة الشخصية.

ومن جهة أخرى أفاد الطالب المتدرب من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمدينة الدمام الذي ينتمي إلى كلية الهندسة بتخصص بناء وتشييد عبدالكريم البلالي الذي يقضي تدريبه التعاوني بقطاع الشؤون الفنية " أن هذا التدريب قدم له الكثير والكثير من الفائدة خلال عمله الميداني بالهيئة الملكية بالجبيل، حيث طبق المعلومات المعرفية التي اكتسبها خلال حياته الأكاديمية في الواقع بحياته المهنية وذلك من خلال عمله بالمشاريع التي تشرف عليها الإدارة.

كما عبر الطالب محمد باحسين من كلية الجبيل الصناعية الجاري تطبيقه بإدارة العقود والمشتريات أنه استفاد العديد من النقاط، أبرزها الثقة بالنفس وكيفية إعداد وتنظيم السيرة الذاتية وكيفية جذب الشركة المقدم عليها في الترشيح للوظيفة من بين جميع المتقدمين على الوظيفة.

يذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل تولي جانب التدريب التعاوني اهتماماً بالغاً من خلال التعاون مع الجامعات والكليات بالمنطقة لاستقبال طلابها سنوياً وتوزيعهم على الإدارات إسهاماً منها في تعزيز الوعي والثقافة لدى المتدرب بجوانب وواقع الحياة المهنية.

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16:42ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.