السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 66 قتيلاً



إسلام آباد 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والسيول الناجمة عنها في باكستان إلى 66 قتيلاً و 71 شخصاً تعرضوا لإصابات بالغة منذ بداية الفصل الحالي.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية في باكستان اليوم أن الأمطار الموسمية أدت كذلك منذ بداية شهر يوليو الحالي إلى تدمير 163 منزلاً و 39 محلاً تجارياً و 3 مساجد و 3 جسور.

وأضاف أن بين القتلى 20 طفلاً و 6 نساء و 40 رجلاً، مشيراً إلى أن إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي يعد الأكثر تضرراً من الأمطار الموسمية والسيول، يليه إقليم كشمير الحرة، ثم البنجاب وبلوشستان.

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16:33ت م

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