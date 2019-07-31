أسعار الذهب تستقر قبيل قرار مرتقب للمركزي الأمريكي

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم، فمن المتوقع أن يخفض صناع السياسات أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية.

وبحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا إلى حد كبير عند 1431.07 دولار للأوقية (الأونصة).

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1442.90 دولار للأوقية.

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وتترقب الأسواق أي دلائل على ما إذا كانت الخطوة المتوقعة من لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ستتمثل في خفض لمرة واحدة أم ستكون بداية لدورة من تخفيضات الفائدة.

وما يعزز توقعات خفض الفائدة الأمريكية، ارتفاع إنفاق المستهلكين والأسعار في الولايات المتحدة بوتيرة متوسطة في يونيو/حزيران؛ ما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف التضخم.

من ناحية أخرى، لم يطرأ تغير يذكر نسبيا على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم الأربعاء بعدما بلغ أعلى مستوياته في شهرين في الجلسة السابقة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في التعاملات الفورية 0.5% إلى 16.50 دولار للأوقية.

وقفز البلاتين 1.4% إلى 878.20 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.8% إلى 1526.27 دولار للأوقية.