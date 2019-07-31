المريول والمقصف وطابور الصباح .. أبرز ذكريات أولى ابتدائي

2019-07-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

استذكر العديد من الشباب والفتيات ذكريات الصف الأول الابتدائي وانطباعاتهم الأولى عن أول سنة دراسية، وكيف أثرت في حياتهم المستقبلية خلال السنوات الدراسية أو ما بعدها.

ونشر بعض المغردين صوراً لذكريات الصف الأول من بينها كراسة إملاء وحقيبة مدرسية والملابس المدرسية.

وتصدّر وسم ذكريات أولى ابتدائي الترند السعودي حيث قال الشقاوي :” سقى الله هذا الزمان، كنا على الفطرة، ننام الساعة 8 مساء، ونداوم لو الدنيا براكين وزلازل ما نعرف شيئاً اسمه تعليق الدراسة”.

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أما ديما فقالت :” كل الذكريات بكفة ويوم رحت أخذ شهادتي بفستان زواج بكفة ثانية.. لا وكنت مبسوطة بعد محد قدي”.

بدورها قالت شروق :” نسوي قطِّيه مع بنات الفصل ونشتريها ونزين فصلنا بها ونقهر خامس / أ”.

بدوره استعار فهد بن سعد كلمات من تتر مسلسل العاصوف ليصف ذكرياته حيث قال “الله يا وقت مضى لو هي بإيدينا ما يروح”.

أما غرام فقالت: “كنت أفكر أهلي يرسلوني المدرسة عشان يتبرؤون مني”.