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تفاصيل وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

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2019-07-31

تفاصيل وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة المبتعثين والمبتعثات المتخرجين والمتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الحالي، للتقديم على عدد من الوظائف المتنوعة الشاغرة، التي أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

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وكانت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أعلنت في وقت سابق عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف بمبتعثين ومبتعثات.

ولفتت الملحقية إلى أن التقديم على وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المعلنة سيكون مفتوحًا عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو البريد الإلكتروني [email protected]

وتتضمن وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المعلن عنها التخصصات التالية:- Medical physics- Health physics- Nuclear engineering- Radiological environmental protection





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