- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تفاصيل وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تفاصيل وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة المبتعثين والمبتعثات المتخرجين والمتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الحالي، للتقديم على عدد من الوظائف المتنوعة الشاغرة، التي أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وكانت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أعلنت في وقت سابق عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف بمبتعثين ومبتعثات.
ولفتت الملحقية إلى أن التقديم على وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المعلنة سيكون مفتوحًا عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو البريد الإلكتروني [email protected]
وتتضمن وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المعلن عنها التخصصات التالية:- Medical physics- Health physics- Nuclear engineering- Radiological environmental protection
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.