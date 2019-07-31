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أمير الشرقية يوجه بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الأضحى
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الإدارات المعنية في ديوان الإمارة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين.
وأوضح المتحدث الرسمي بإمارة المنطقة الشرقية أحمد بن عبدالكريم العباسي أن توجيه سموه شمل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، والجهات المعنية بتيسير شؤون الحجاج في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن أثناء مرورهم بالمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن توجيه سمو أمير المنطقة الشرقية يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- اللذين يحرصان على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، دون تأخير وبالمستوى المرضي.
كما وجّه سموه بأن تكون الفعاليات المقامة احتفالاً بعيد الأضحى المبارك تتناسب مع هوية المنطقة، وتسهم في إضفاء البهجة والفرح على سكان وزائري المنطقة الشرقية، وتوفير كافة الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة، وبذل كل الجهود لاستمتاعهم وراحتهم، وتكثيف الجهود التوعوية لضمان أمنهم وسلامتهم.
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