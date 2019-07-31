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برك مكشوفة في مبنى الأوقاف تهدد أطفال الحفر

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مراسل المواطن 0 تبليغ

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2019-07-31

برك مكشوفة في مبنى الأوقاف تهدد أطفال الحفر

فواز الأسلمي – حفر الباطن

طالب سكان حي المحمدية بمحافظة حفر الباطن، إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بإغلاق البرك المكشوفة الواقعة داخل مبناها، قيد الإنشاء، الواقع بالقرب من منازل المواطنين، الأمر الذي يشكل خطراً على أطفالهم خصوصاً بأن المبنى مفتوح وغير مُسيّج بالكامل.

متابعات الخليج 365” بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة ‫الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالعزيز بن سعود العسكر للتوضيح والذي وعد بالردّ قبل 28 يومًا إلا أنه لم يرد حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

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