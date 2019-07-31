الان تتابع مقطع يبرز إجادة موظفات الجوازات عدة لغات خلال استقبال ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
أظهر مقطع فيديو انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة، إجادة موظفة بجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، للغة التركية، ما يبرز الإعداد الجيد من جانب المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن.
ورصد المقطع وصول إحدى الحاجات من جمهورية تركيا، وتحدثت الموظفة باللغة التركية معها، ما يؤكد تفوق المرأة السعودية وتقدمها، ويشدد على الاهتمام المقدم من المملكة للحجاج.
ويتحدث موظفو الجوازات في المملكة، من الرجال والنساء، عدة لغات، أبرزها الإنجليزية، والتركية والأوردو والفرنسية، وعدة لغات أخرى، تيسيرا لضيوف الرحمن عبر التواصل معهم بلغتهم الأم.
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