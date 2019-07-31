شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يستثني هذه الشاحنات من قرار منع نقل المواشي لمكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أهابت المديرية العامة للأمن العام بمالكي وسائقي الشاحنات وملاك الماشية للالتزام بمقتضى الأنظمة والتعليمات التي تنظم نقل المواشي إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وعدم مخالفتها وتعريض أنفسهم وشاحناتهم للعقوبات المترتبة على ذلك.

وأكد المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج, أن رجال الأمن يباشرون أعمالهم بالمداخل المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة كافة لمنع جميع الشاحنات من نقل المواشي إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تنفيذاً لمقتضى الأنظمة والتعليمات وبما يضمن التحقق من سلامتها.

وأوضح أنه يستثنى من ذلك الشاحنات المعتمدة من البنك الإسلامي للتنمية وتحمل شهادة فحص بيطري تثبت خضوع الماشية المنقولة فيها للفحص في المراكز التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمداخل مكة المكرمة.