شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. «قوات أمن الحج» تطلق «دوريات الأمن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير ‏عبد العزيز بن سعود بن نايف على إطلاق قيادة قوات أمن الحج لدوريات الأمن، ‏والتي تشارك لأول مرة في مهام الحج الأمنية كإدارة مستقلة بالأمن العام.

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ويأتي انطلاق قيادة قوات أمن الحج لدوريات الأمن، تحقيقاً إلى توفير مظلة الأمن والأمان والراحة والاستقرار لقوافل حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر المقدسة، بمشاركة كافة القطاعات الأمنية منذ وصولهم إلى منافذ الدخول البرية والجوية والبحرية، حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بعد أن يمنَ الله عليهم بأداء المناسك.

وكانت المؤشرات الأمنية لموسم حج هذا العام 1440هـ، قد سجلت إيجابية بفضل الله عز وجل ثم إلى ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من عناية واهتمام بحجاج بيت الله الحرام، وبتضافر كافة الجهود من جميع القائمين على خدمة وراحة الحجاج، وإلى تفاني وإخلاص رجال الأمن في هذه البلاد المباركة الذي يسهرون ليل نهار على تحقيق الراحة واليسر لضيوف بيت الله العتيق.

وتعمل قيادة قوات أمن الحج لدوريات الأمن على تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم الحج، للوصول إلى موسم حج مميز يعكس الصورة الحقيقية والجهود المبذولة من الجميع.