شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لما نشرته "الخليج 365".. بدء منح تأشيرات العمل للعمالة الأثيوبية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية أثيوبيا الديمقراطية البدء بمنح تأشيرات العمل للعمالة الأثيوبية اعتباراً من 1440/11/26هـ الموافق 2019/07/29م، وذلك تأكيداً لما نشرته "الخليج 365" السبت الماضي بعنوان «بعد عامين من المفاوضات الماراثونية.. عودة العمالة المنزلية الإثيوبية والتكلفة 11000»
يذكر أن تنفيذ تأشيرات العمل سيتم عمل نظام «مساند» فقط والذي تم الاتفاق على العمل به بين البلدين لتسهيل منح التأشيرات تحت إشراف الجهات المعنية المختصة في المملكة وجمهورية أثيوبيا.
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