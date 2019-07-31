السعودية | استعداداً للحج.. 4 آلاف فرد ينظفون ساحات المسجد الحرام

شكرا لقرائتكم استعداداً للحج.. 4 آلاف فرد ينظفون ساحات المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، عن انتهائها من كافة الاستعدادات المتعلقة بموسم حج هذا العام 1440هـ.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد الجابري، في موقع الرئاسة الرسمي على الإنترنت، أن الإدارة قامت بإعداد أكثر من 4 آلاف فرد من الكوادر البشرية إضافة إلى 400 آلة، لتنظيف المسجد الحرام ومرافقه وساحاته الخارجية، والعمل على تطهير وتطييب السجاد ضمن منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

يذكر أن إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام تعنى بنظافة وتطهير المسجد الحرام ومرافقه باستخدام المعدات الحديثة وتجهيز أدوات النظافة ومواد التنظيف والتعقيم وكل ما من شأنه أن يضمن تقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة.

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في حين وزعت حملة (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا 7)، التابعة لرئاسة بالساحات الشرقية في المسجد الحرام بتوزيع 1000 هدية على الحجاج والزوار، واحتوت حقيبة الهدية على (cd للقرآن الكريم بأصوات أئمة الحرمين الشريفين، وكتيب تعليمي عن مناسك الحج، وضيافة، وورد).





وذكر رئيس اللجنة المنظمة للحملة المهندس ماهر الزهراني، أن الحملة بدأت أعمالها التنفيذية، تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - من العناية بالحجّاج والعمَّار والزوّار وإكرامهم والقيام بالواجب نحوهم، والاحتفاء بهم وإحسان وفادتهم، وإشعارهم بأنهم ضيوف مكرمون ومقدرون، وأن موظفي الرئاسة يتشرفون ويعتزون بخدمتهم.

وقال الزهراني: "بدأت الحملة اليوم بالساحات الشرقية للمسجد الحرام بتوزيع عدد 1000 هدية على ضيوف الرحمن من خلال تطبيق برنامج (شرف لنا قبول هديتنا) وهو أحد برامج المحور الخدمي والذي يضم 12 برنامجًا، وينفذ البرنامج داخل ستة مواقع داخل المسجد الحرام، و3 مواقع خارجية هي مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الطائف، ومحطة قطار الحرمين".