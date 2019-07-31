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تفقد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء خالد بن صالح السلطان، اليوم الأربعاء، مشاريع الخدمة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ استعداداً لموسم حج هذا العام 1440هـ، وجاهزية أكثر من 1600 مهندس وفني ومتخصص في مواقع المشاعر المختلفة.
وجاءت هذه الزيارة وجهود العاملين في الشركة، حرصاً على راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن، حيث رافقه وفد من الإدارة التنفيذية؛ للاطلاع على مشاريع النقل والتوزيع الجديدة التي نفذتها "السعودية للكهرباء" هذا العام؛ لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية.
وأشاد رئيس مجلس إدارة "السعودية للكهرباء" بالتنسيق القائم بين الشركة والجهات الحكومية والخاصة.
ونوه "السلطان" لمشاريع الصيانة الوقائية التي تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية، وتلبية طلبات إيصال الخدمة الكهربائية للمخيمات والمنشآت والجهات الحكومية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وتفقد الفريق غرف تحكم قطار المشاعر، والتأكد من جاهزيته بالخدمة الكهربائية، وأخذ جولة بالقطار من منى إلى عرفات، كما زار رئيس مجلس الإدارة والوفد المرافق، المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١، واستمع الجميع إلى ما تقوم به الجهات الأمنية من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 04:29 PM
زاروا المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 واستقلوا قطار المشاعر"السلطان" ومرافقوه يتفقدون جاهزية الكهرباء في مكة والمشاعر المقدسة
تفقد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء خالد بن صالح السلطان، اليوم الأربعاء، مشاريع الخدمة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ استعداداً لموسم حج هذا العام 1440هـ، وجاهزية أكثر من 1600 مهندس وفني ومتخصص في مواقع المشاعر المختلفة.
وجاءت هذه الزيارة وجهود العاملين في الشركة، حرصاً على راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن، حيث رافقه وفد من الإدارة التنفيذية؛ للاطلاع على مشاريع النقل والتوزيع الجديدة التي نفذتها "السعودية للكهرباء" هذا العام؛ لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية.
وأشاد رئيس مجلس إدارة "السعودية للكهرباء" بالتنسيق القائم بين الشركة والجهات الحكومية والخاصة.
ونوه "السلطان" لمشاريع الصيانة الوقائية التي تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية، وتلبية طلبات إيصال الخدمة الكهربائية للمخيمات والمنشآت والجهات الحكومية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وتفقد الفريق غرف تحكم قطار المشاعر، والتأكد من جاهزيته بالخدمة الكهربائية، وأخذ جولة بالقطار من منى إلى عرفات، كما زار رئيس مجلس الإدارة والوفد المرافق، المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١، واستمع الجميع إلى ما تقوم به الجهات الأمنية من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
، "السلطان" ومرافقوه يتفقدون جاهزية الكهرباء في مكة والمشاعر المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
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