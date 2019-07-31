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وصلت طائرة الخطوط الأمريكية القادمة من "أوهايو" ذات الرقم 653 وعلى متنها 168 حاجاً من مسلمي أمريكا من ضيوف ولي العهد إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة اليوم.
وقد تم نقل الحجاج القادمين إلى الصالة الجنوبية لإنهاء إجراءات وصولهم قبل نقلهم للمدينة المنورة تمهيدًا لذهابهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وتم إنهاء إجراءتهم بكل يسر وسهولة.
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 04:27 PM
عددهم 168 حاجاً اتجهوا إلى المدينة المنورةوصول ضيوف ولي العهد من حجاج أمريكا إلى جدة
وصلت طائرة الخطوط الأمريكية القادمة من "أوهايو" ذات الرقم 653 وعلى متنها 168 حاجاً من مسلمي أمريكا من ضيوف ولي العهد إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة اليوم.
وقد تم نقل الحجاج القادمين إلى الصالة الجنوبية لإنهاء إجراءات وصولهم قبل نقلهم للمدينة المنورة تمهيدًا لذهابهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وتم إنهاء إجراءتهم بكل يسر وسهولة.
، وصول ضيوف ولي العهد من حجاج أمريكا إلى جدة ،
المصدر : الخليج 365
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