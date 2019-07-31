، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8732.62 نقطة ،

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 8.31 نقطة ليقفل عند مستوى 8732.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 91 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 118 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: عطاء، اليمامة للحديد، الواحة، الخزف السعودي، وساسكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الوطنية للتعليم، المواساة، أسمنت الشرقية، الرياض، وسيسكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.90%.
وكانت أسهم شركات: الإنماء، دار الأركان، الراجحي، الوطنية للتعليم، ومجموعة السريع هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، مهارة، والوطنية للتعليم هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 5.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3808.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 64 ألف سهم تقاسمتها 149 صفقة.
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8732.62 نقطةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-31
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 8.31 نقطة ليقفل عند مستوى 8732.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 91 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 118 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: عطاء، اليمامة للحديد، الواحة، الخزف السعودي، وساسكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الوطنية للتعليم، المواساة، أسمنت الشرقية، الرياض، وسيسكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.90%.
وكانت أسهم شركات: الإنماء، دار الأركان، الراجحي، الوطنية للتعليم، ومجموعة السريع هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، مهارة، والوطنية للتعليم هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 5.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3808.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 64 ألف سهم تقاسمتها 149 صفقة.
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
04:12 PM
بتداولات تجاوزت 2.6 مليار ريال لأكثر من 91 مليون سهم
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 8.31 نقطة ليقفل عند مستوى 8732.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 91 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 118 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: عطاء، اليمامة للحديد، الواحة، الخزف السعودي، وساسكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الوطنية للتعليم، المواساة، أسمنت الشرقية، الرياض، وسيسكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.90%.
وكانت أسهم شركات: الإنماء، دار الأركان، الراجحي، الوطنية للتعليم، ومجموعة السريع هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، مهارة، والوطنية للتعليم هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 5.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3808.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 64 ألف سهم تقاسمتها 149 صفقة.
، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8732.62 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
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