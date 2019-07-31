، "العدل" تطلق "منصة الابتكار" لتحفيز الموظفين على التطوير ،

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وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق منصة الابتكار، التي تمنح الموظفين من منسوبي الوزارة فرصة المشاركة في التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.
وتأتي المنصة في سياق إكمال مسيرة التطوير في الوزارة، ولتكون حافزاً لمنسوبيها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
وتستقبل المنصة من جميع منسوبي الوزارة الأفكار الابتكارية في ستة مجالات هي تطوير قطاعات القضاء، التنفيذ، والتوثيق، إضافة إلى تحسين خدمات المستفيدين، وتطوير الموارد البشرية، ورقمنة الثروة العقارية.
وتستهدف الوزارة مستقبلاً فتح مسارات اختصاصية أكثر، تساهم في تحسين خدمات الوزارة وبيئتها مثال على ذلك تحسين بيئة العمل، التعاملات الإلكترونية، التقنيات الحديثة، التحول الرقمي، والأنظمة والتشريعات.
وتحرص وزارة العدل على تقديم خدماتها وفق رؤية ابتكارية متميزة، وإعلاء قيمة الإبداع والابتكار، الذي يرتقي بالعمل العدلي.
وتعمل المنصة على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في مشاركة منسوبي الوزارة في التطوير، حصر الأفكار الملهمة ومتابعة تنفيذها، توحيد آلية متابعة المقترحات، وتحفيز الابتكار في الوزارة.
"العدل" تطلق "منصة الابتكار" لتحفيز الموظفين على التطويروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-31
وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق منصة الابتكار، التي تمنح الموظفين من منسوبي الوزارة فرصة المشاركة في التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.
وتأتي المنصة في سياق إكمال مسيرة التطوير في الوزارة، ولتكون حافزاً لمنسوبيها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
وتستقبل المنصة من جميع منسوبي الوزارة الأفكار الابتكارية في ستة مجالات هي تطوير قطاعات القضاء، التنفيذ، والتوثيق، إضافة إلى تحسين خدمات المستفيدين، وتطوير الموارد البشرية، ورقمنة الثروة العقارية.
وتستهدف الوزارة مستقبلاً فتح مسارات اختصاصية أكثر، تساهم في تحسين خدمات الوزارة وبيئتها مثال على ذلك تحسين بيئة العمل، التعاملات الإلكترونية، التقنيات الحديثة، التحول الرقمي، والأنظمة والتشريعات.
وتحرص وزارة العدل على تقديم خدماتها وفق رؤية ابتكارية متميزة، وإعلاء قيمة الإبداع والابتكار، الذي يرتقي بالعمل العدلي.
وتعمل المنصة على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في مشاركة منسوبي الوزارة في التطوير، حصر الأفكار الملهمة ومتابعة تنفيذها، توحيد آلية متابعة المقترحات، وتحفيز الابتكار في الوزارة.
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
03:39 PM
تستقبل الأفكار الابتكارية لجميع منسوبي الوزارة في 6 مجالات
وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق منصة الابتكار، التي تمنح الموظفين من منسوبي الوزارة فرصة المشاركة في التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.
وتأتي المنصة في سياق إكمال مسيرة التطوير في الوزارة، ولتكون حافزاً لمنسوبيها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
وتستقبل المنصة من جميع منسوبي الوزارة الأفكار الابتكارية في ستة مجالات هي تطوير قطاعات القضاء، التنفيذ، والتوثيق، إضافة إلى تحسين خدمات المستفيدين، وتطوير الموارد البشرية، ورقمنة الثروة العقارية.
وتستهدف الوزارة مستقبلاً فتح مسارات اختصاصية أكثر، تساهم في تحسين خدمات الوزارة وبيئتها مثال على ذلك تحسين بيئة العمل، التعاملات الإلكترونية، التقنيات الحديثة، التحول الرقمي، والأنظمة والتشريعات.
وتحرص وزارة العدل على تقديم خدماتها وفق رؤية ابتكارية متميزة، وإعلاء قيمة الإبداع والابتكار، الذي يرتقي بالعمل العدلي.
وتعمل المنصة على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في مشاركة منسوبي الوزارة في التطوير، حصر الأفكار الملهمة ومتابعة تنفيذها، توحيد آلية متابعة المقترحات، وتحفيز الابتكار في الوزارة.
، "العدل" تطلق "منصة الابتكار" لتحفيز الموظفين على التطوير ،
المصدر : الخليج 365
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