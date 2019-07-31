تحذير جديد من القنصلية بهونج كونج: هذه المرة ليست مظاهرات .. أبقوا في منازلكم

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

حذّرت القنصلية العامة في هونج كونج، المواطنين السعوديين الموجودين هناك من ارتفاع مستوى العاصفة Wipha (ويفا) إلى الدرجة الثامنة.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تهيب القنصلية بالمواطنين السعوديين الموجودين في #هونج_كونج بأخذ الحيطة والحذر بسبب توقعات هيئة الأرصاد بارتفاع مستوى العاصفة #Wipha (ويفا) إلى الدرجة الثامنة، يُنصح بالبقاء في مقر الإقامة.

وأضافت :#عزيزي_المواطن في حال حدوث أمر طارئ -لا سمح الله- يُرجى الاتصال على الرقم 85296664741+.

يُذكر أنه خلال الأسابيع الماضية أصدرت القنصلية تحذيرات عدة تتعلق بالمظاهرات والتجمعات بمدن عدة في هونج كونج؛ حيث شهدت البلاد تنظيم مسيرات احتجاج شارك فيها مئات الآلاف منذ أسابيع، اعتراضاً على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين لمحاكمتهم في الصين.

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وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام؛ أن القانون صار «كأن لم يكن»، لكن هذا لم يهدئ المتظاهرين الذين يريدون سحبه رسمياً.

كما تم تنظيم احتجاجات تدين عنف الشرطة، واستخدم الضباط الرصاص المطاطي والهراوات والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.

وتتمتع المستعمرة البريطانية السابقة بحكم شبه مستقل منذ استعادة الصين لها عام 1997. وتتمتع بحريات أكبر من البر الرئيس نفسه. ويخشى كثير من سكان هونج كونج البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة، أن تتآكل هذه الحريات بصورة متزايدة على يد بكين.