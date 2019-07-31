حج / مدير فرع الشؤن الإسلامية في تبوك يقف على حجم الخدمات الدعوية المقدمة لضيوف الرحمن



1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

وقف المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي ، على حجم الخدمات الدعوية المقدمة لضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، وأطلع على مركز التوعية الإسلامية في المنفذ وآخر المستجدات لتنفيذ خطة عمل موسم الحج 1440هـ، ضمن اختصاصات وأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, إلى جانب مختلف الجهات الحكومية العاملة بالحج.

والتقى "السبيعي" بالدعاة والمشاركين في أعمال التوعية الإسلامية بموسم الحج ، وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطط المعدة مسبقاً ، وبحث سبل تطوير الخدمات التي يقدمها الفرع للارتقاء بجودة الأداء بما يحقق رسالة الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ.

وتأتي هذه الجولة في إطار تفقد الأعمال والوقوف على سير العمل والانجازات التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية بمتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وفق خطة الوزارة العامة لأعمالها في الحج للعام الجاري 1440هـ، بما يحقق رسالتها السامية في خدمة ضيوف الرحمن تنفيذاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

// انتهى //

15:24ت م

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