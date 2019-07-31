حج / مركز المراقبة الصحية بمنفذ الوديعة يستقبل أكثر من 22 ألف حاج



نجران 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

تواصل وزارة الصحة تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن القادمين عبر مركز المراقبة الصحية بمنفذ الوديعة بمحافظة شرورة وذلك على مدار الساعة .

وقالت الوزارة إنها استقبلت (22058) حاجا حتى صباح اليوم الأربعاء ، حيث قدمت لهم الخدمات الصحية التي تبدأ بالفرز البصري للحجاج منذ وصولهم بالحافلات ومرورا بالكشف الطبي وإعطائهم اللقاحات الوقائية ضد الأمراض الوبائية وتقديم العلاج الوقائي للحمى المخية الشوكية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطارئة والإسعافية والتوعية الصحية الشاملة وتحويل الحالات المرضية لمستشفى شرورة العام .

وبينت الوزارة دعمها لمركز المراقبة الصحية بالمنفذ بقوى عاملة إضافية مع القوى الأساسية بإجمالي (96) موظفا من الكوادر الطبية والفنية والادارية في تخصصات مختلفة وتوفير الاجهزة الطبية الحديثة بالمركز وتواجد (4) سيارات إسعاف عالية التجهيز وذلك لخدمة ضيوف الرحمن بجودة عالية، مؤكدة تطبيق الاجراءات الوقائية المتبعة في حال الاشتباه بأمراض وبائية وعزلها بالمحجر الصحي التابع لمركز المراقبة بالمنفذ وتحويلها للعزل بمستشفى شرورة العام لتأكيد التشخيص وعلاجها بالاضافة الى تنفيذ عددا من الإجراءات الاحترازية للتأكد من سلامة المخالطين لمنع وفادة أي أمراض وبائية للمملكة .

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15:23ت م

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