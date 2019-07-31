السعودية اليوم / مدير تعليم تبوك يكرم الجهات الحكومية المشاركة في الحملة الصيفية لمحو الأمية



الوجه 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

كرم مدير تعليم تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أمس، الجهات الحكومية المشاركة في الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية التي كان لها دور كبير في نجاح الحملة ، بحضور محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي والمشرف على الحملة الصيفية الدكتور خلف الفاضلي ،وذلك في مقر المحافظة .

وأكد العُمري الدعم المستمر والدائم ، من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -,ومتابعة مستمرة وتوجيهات دائمة من قبل سمو أمير منطقة تبوك لقطاع التعليم خاصة محو الأمية لما لها أهمية قصوى فى تنمية إدراك ووعي المواطن وتمكنه من القراءة والكتابة من أجل إنهاء مصالحه ومواكبة التنمية الشاملة فى جميع المجالات .

وقدم شكره لكل من كان له دور أو إسهام في نجاح الحملة التي كان لها الأثر الإيجابي على الدارسين والدارسات.

// انتهى //

15:22ت م

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