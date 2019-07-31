السعودية اليوم / جدوى تنفيذ وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأحجام الصغيرة .. ورشة عمل بمياه جازان

جيزان 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليه 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة جازان اليوم , ورشة عمل تحت عنوان " دراسة جدوى أشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأحجام الصغيرة" , وذلك بقاعة الاحتفالات بفندق راديسون بلو بمدينة جازان.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر أن الورشة التي نفذتها الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان بالتعاون مع الشركة السعودية لشراكات المياه وشركة المياه الوطنية وشركة الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية, تضمنت العديد من أوراق العمل التي تؤكد أهمية دراسة الجدوى من إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأحجام الصغيرة وفق الاشتراطات والخطط والآليات المعدة لذلك.

وبين أن الورشة هدفت لتحديد قدرة محطات معالجة مياه الصرف الصحي المطلوبة لكل محافظة بمنطقة جازان التي ستنفذ وفق أحدث المواصفات العالمية وبما يتناسب وحجم وكثافة المراكز والتجمعات السكانية بكل محافظة , سعيًا لتوفير أفضل الخدمات في مجال الصرف الصحي بمنطقة جازان بما يضمن سلامة المواطن وحماية البيئة من الأضرار والملوثات.

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15:19ت م

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