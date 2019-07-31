السعودية اليوم/ دورة " أساسيات الرعاية التنفسية والتنفس الصناعي" بجامعة الأميرة نورة



الرياض 28 ذوالقعدة 1440 الموافق 31 يوليو 2019 واس

نظم مركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن دورة تدريبية بعنوان "أساسيات الرعاية التنفسية والتنفس الصناعي" التي تعد الأولى على مستوى الجامعة، استهدفت طلاب وطالبات القطاع الصحي والممارسين الصحيين.

وفي هذا الصدد أوضح أخصائي الرعاية التنفسية والمدرب الإكلينيكي بمركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية الأستاذ عبدالرحمن السويد أن الدورة تطرقت إلى عدة محاور من أهمها: نظرة عامة عن الجهاز التنفسي للإنسان، اختبارات وظائف الرئة، الأدوات والأجهزة في الرعاية التنفسية، نظرة عامة على الأمراض الشائعة للجهاز التنفسي، بالإضافة إلى التعريف بأنواع الغازات والطرق الحسابية لها.

وأكد السويد أن مثل هذه الدورات تسعى لاطلاع الحضور على آخر مستجدات الرعاية التنفسية، ونشر الوعي المعرفي بين الممارسين الصحيين والطلبة لتقليل الأخطاء الطبية، وتبادل الخبرات من خلال النقاشات والحوارات المتبادلة.

مما يذكر أن مركز المحاكاة وتنمية المهارات يعقد وباستمرار العديد من الدورات لرفع المستوى المعرفي والمهارى للممارسين الصحيين والطلاب بما يشكل دعماً للتعليم الطبي والدور الريادي للتعليم بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

//انتهى//

15:19ت م

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