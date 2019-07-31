حج / محافظ الطائف يقف على معسكر التعليم الإعدادي للحج بمدينة الملك فهد الكشفية



الطائف 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

وقف معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني على المعسكر الإعدادي للحج بالطائف بمدينة الملك فهد الكشفيه بالحوية , بحضور المدير العام للتعليم بالمحافظة طلال بن مبارك اللهيبي وعدد من المسؤولين الكشفيين المشاركين من إدارت التعليم بالمملكة .

والتقى معالي محافظ الطائف قادة الوفود الكشفية من الادارات التعليمية ، ثم شاهد عرضا مرئيا عن أعمال المعسكر وأهدافه ، بعدها قلد الميموني عددا من القادة الكشفيين الشارة الخشبية .

وتجول معاليه داخل المدينة الكشفية واطلع ميداينا على مرافق المدينة والمعسكرات الكشفية .

ونوه معالي محافظ الطائف بالأعمال الجليلة التي يقدمها أبطال الكشافة لخدمة ضيوف الرحمن وما يقومون به من أعمال تطوعية كبيرة ، حاثا أفراد الكشافة على بذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن.

// انتهى //

15:17ت م

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