

الجبيل 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق31 يوليو 2019 م واس

أنهت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الاملاك استعداداتها لاستقبال أضاحي عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تهيئة منطقة الحظائر والمسالخ بمدينة الجبيل الصناعية، حيث تم تخصيص مسارات للدخول والخروج من المنطقة وتوفير الحواجز اللازمة لتنظيم الحركة المرورية، وتركيب اللوحات الإرشادية بالموقع، بالإضافة إلى التأكد من توفر جميع المستلزمات الخاصة بتقديم الخدمة من قبل مستثمر المسلخ وجاهزيته بالإضافة الي تخصيص الموقع الإلكتروني "أضحية" www.rcj.gov.sa/odhiya، والذي يمكن المستفيدين من حجز مواعيد تسليم واستلام الأضاحي تسهيلاً لهم.

الجدير بالذكر أن برنامج "أضحية" المخصص للحجز الإلكتروني لذبح الأضاحي الخاص بالهيئة الملكية بالجبيل هو الأول من نوعه في المملكة لتسهيل عملية استلام وتسليم الأضاحي تجنباً للازدحام، حيث وفرت الهيئة الملكية بالجبيل الكوادر الوطنية المؤهلة لتنفيذ هذا البرنامج ومتابعة تطبيقه للتأكد من سهولة إجراءات ذبح الأضاحي في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك حسب الطاقة الاستيعابية لكل مسلخ.

// انتهى //

15:15ت م

0121





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تنهي استعداداتها لاستقبال أضاحي العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.