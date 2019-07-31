السعودية اليوم / الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل 18 شخصاً من سوريا الى الأردن



عمان 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

احبط الجيش الأردني امس، محاولة تسلل لـ 18 شخصاً حاولوا اجتياز الساتر الحدودي من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

وقال الجيش في بيان صحفي، أن قوات حرس الحدود الأردنية في المنطقة العسكرية الشمالية، طبقت قواعد الاشتباك مع هولاء المتسللين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وفرار البقية إلى داخل العمق السوري، موضحاً انه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط مليون و 60 الف من حبوب الكبتاجون المخدرة، وقطعة سلاح واحدة من نوع كلاشنكوف، وكمية من الذخيرة.

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15:12ت م

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